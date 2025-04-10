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Царьград

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Ежегодный марафон гибели. Найдена причина смерти дельфинов на черноморском побережье в 2025 году

Ежегодный марафон гибели. Найдена причина смерти дельфинов на черноморском побережье в 2025 году

На побережье Кубани в марте погибли более 100 дельфинов, а за первые дни апреля зафиксировано еще 23 случая гибели китообразных.

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