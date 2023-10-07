Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

Многие из нас знают актрису Юлию Ауг. Несмотря на значительное количество ролей в кинокартинах и активную творческую деятельность, актриса, получившая признание от зрителей, пошла по «пути сопротивления».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Песков продажная шкура !   Но роль его  пока позитивная !   Песков это ФЛЮГЕР = показывает   сколько еще в окружении Путина  русофобской швали !     Не сам же он пролез - его протолкнули определенные кланы  имеющие реальную власть !    Вот он под их интересы и вякает ... !    Убери его .... , флюгера не станет .... - определять - откуда &quot;ветер&quot;  дует ... !      Если пророссийские силы усилятся ,  в окружении ,  то  эти Песковы  начнут уже вякать осторожнее  , будут  уходить в &quot;подполье&quot;  и действовать из-под тишка  , станут  вынужденно нарушать законы .... !   Вот тогда    этих подпольщиков русофобов  можно будет зачистить !!!                                                                                               А пока ,  эта шваль нужна Путину - как индикатор , как флюгер  состояния окружения , власти , населения ... !               Для этих же целей  он ежегодно проводит пресс-конференцтии !    Тестирует окружение , ...... население !    Какие вопросы пропускает окружение , какие отсеивает .....   = тест окружения  ,  какие вопросы  задают  корреспондеты  , население ..... - тест населения , на сколько осознаны  , на сколько можно опираться на это население .... и т.д..                    По итогам тестирования = принимаются решения , те которые можно реализовать  исходя из текущих условий  - состояния окружения(расклад сил в верхах )  и  адекватности понимания  населением реалий = единственной точки опоры  !                                                                                         ИНАЧЕ =  будет саботаж  окружения , чиновничества  ... по принятым решениям !
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54 мин.
Владимир Балаев
Ей срочно нужно указать на дверь без права возвращения, за антигосударственные действия - АУГФИДЕРЗЕЙН, живи в &quot;демократических&quot; странах, и пусть они тебя кормят.
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52 мин.
Игорь Кузнецов
Всё верно. И вот интересное высказывание Д. Пескова: &quot;Макроэкономическая стабильность России обеспечена, а россиянам стоит привыкать жить в рублевой зоне&quot;. Это обращение к &quot;элиткам&quot;, примите данность как она есть.
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17 мин.

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