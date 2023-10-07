А кто такая ваша Поплавская? - Шахназаров не дал в обиду нашу Яну и дерзко ответил русофобке

МГ

Малик Гумеров

Песков продажная шкура ! Но роль его пока позитивная ! Песков это ФЛЮГЕР = показывает сколько еще в окружении Путина русофобской швали ! Не сам же он пролез - его протолкнули определенные кланы имеющие реальную власть ! Вот он под их интересы и вякает ... ! Убери его .... , флюгера не станет .... - определять - откуда "ветер" дует ... ! Если пророссийские силы усилятся , в окружении , то эти Песковы начнут уже вякать осторожнее , будут уходить в "подполье" и действовать из-под тишка , станут вынужденно нарушать законы .... ! Вот тогда этих подпольщиков русофобов можно будет зачистить !!! А пока , эта шваль нужна Путину - как индикатор , как флюгер состояния окружения , власти , населения ... ! Для этих же целей он ежегодно проводит пресс-конференцтии ! Тестирует окружение , ...... население ! Какие вопросы пропускает окружение , какие отсеивает ..... = тест окружения , какие вопросы задают корреспондеты , население ..... - тест населения , на сколько осознаны , на сколько можно опираться на это население .... и т.д.. По итогам тестирования = принимаются решения , те которые можно реализовать исходя из текущих условий - состояния окружения(расклад сил в верхах ) и адекватности понимания населением реалий = единственной точки опоры ! ИНАЧЕ = будет саботаж окружения , чиновничества ... по принятым решениям !