Ученые рассказали, когда человек сможет отправиться в дальний космос

Это рано или поздно произойдет из-за «смертности» планеты Земля Человечество сможет организовывать пилотируемые миссии в дальний космос через 3–4 поколения, предположил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев.
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