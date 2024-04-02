Экипажи Т-72 ЮВО в Армении выполнят заезды по танкодрому полигона Алагяз

Военнослужащие на Т-72 выполнят заезды по танкодрому, протяженностью около 10 километров, где преодолеют естественные и искусственные препятствия: противотанковый рвов, минно-взрывные заграждения, косогоры, колейные мосты и др.
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