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Закон, порядок, государство

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Экипажи Т-72 ЮВО в Армении выполнят заезды по танкодрому полигона Алагяз

Экипажи Т-72 ЮВО в Армении выполнят заезды по танкодрому полигона Алагяз

Военнослужащие на Т-72 выполнят заезды по танкодрому, протяженностью около 10 километров, где преодолеют естественные и искусственные препятствия: противотанковый рвов, минно-взрывные заграждения, косогоры, колейные мосты и др.

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