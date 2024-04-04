Срочная новость: неизвестный напал с ножом и ранил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Вечером 4 апреля произошло нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По информации от источника SHOT, инцидент развернулся в городе Апатиты после того, как Чибис провел встречу с гражданами в местном Доме культуры «Строитель».
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