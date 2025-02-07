❗️⚡️Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.
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❗️⚡️Зеленский заявил о готовности заключить сделку и предлагает президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.