Экс-игроки «Кайрата» Еременко и Сисей работают над академией в Гамбии

Экс-игроки «Кайрата» Алексей Еременко и Момуду Сисей работают над футбольной академией в Гамбии. «Это мы с братом Романом занимаемся.

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