На Кубани после атаки украинских дронов загорелись резервуары с топливом

Также повреждена вышки сотовой связи, сообщает оперативный штаб регионаВ ночь на 6 июля украинские беспилотники атаковали гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах Краснодарского края.
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