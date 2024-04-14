В Салехарде вручили медали отцам бойцов

Чествование ямальцев состоялось в филиале фонда «Защитники Отечества». Медали общественного признания «Отец солдата» получили 20 пап, чьи сыновья - участники специальной военной операции - проявили мужество во время боевых действий.
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