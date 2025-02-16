В ДТП под Агалатово погиб священник Анатолий Першин: в 2022 году сгорел его храм в Осиновой Роще. Фото: скриншот видео со страницы Анатолия Першина в ВК, прокуратура Ленобласти.
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В ДТП под Агалатово погиб священник Анатолий Першин: в 2022 году сгорел его храм в Осиновой Роще. Фото: скриншот видео со страницы Анатолия Першина в ВК, прокуратура Ленобласти.