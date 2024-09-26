Алина Загитова: «У меня случилось выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться, понять, что хочет твое тело, прислушаться и разрешить себе отдохнуть»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию записала видео для своего телеграм-канала. «Друзья, всем привет! Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи и поняла, что я чуть-чуть устала и у меня случилось так называемое выгорание.
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