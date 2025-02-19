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Царьград

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Нейросети застукали у мусорных баков Подмосковья более 2 тысяч машин

Нейросети застукали у мусорных баков Подмосковья более 2 тысяч машин

ИИ помог обнаружить случаи неправомерной парковки, затрудняющей вывоз мусора.Искусственный интеллект теперь помогает распознать случаи неправильной парковки, анализируя видео с камер системы «Безопасный регион».

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