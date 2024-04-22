Поддержание дискуссии вокруг так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского было необходимо США для отвлечения внимания от выделения нового финансового транша в поддержку киевского режима.
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