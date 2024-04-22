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Захарова: обсуждением формулы Зеленского США отвлекали внимание от нового транша

Захарова: обсуждением формулы Зеленского США отвлекали внимание от нового транша

Поддержание дискуссии вокруг так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского было необходимо США для отвлечения внимания от выделения нового финансового транша в поддержку киевского режима.

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