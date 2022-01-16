Экологи вынуждают Канаду отказаться от разработки месторождений нефти

«Зеленые» активисты вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте из-за сильной загрязненности региона, сообщают ИноСМИ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
«Зеленые» активисты вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте из-за сильной загрязненности региона, сообщают ИноСМИ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.
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