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Экологи вынуждают Канаду отказаться от разработки месторождений нефти

Экологи вынуждают Канаду отказаться от разработки месторождений нефти

«Зеленые» активисты вынудили международные нефтедобывающие компании отказаться от разработки месторождений в канадском Альберте из-за сильной загрязненности региона, сообщают ИноСМИ со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

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