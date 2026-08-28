Пензенский врач Белкина указала, что первые симптомы бешенства у человека напоминают обычную простуду

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала о смертельной опасности вируса бешенства, путях заражения и необходимых мерах первой помощи.
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