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Пензенский врач Белкина указала, что первые симптомы бешенства у человека напоминают обычную простуду

Пензенский врач Белкина указала, что первые симптомы бешенства у человека напоминают обычную простуду

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала о смертельной опасности вируса бешенства, путях заражения и необходимых мерах первой помощи.

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