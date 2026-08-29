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Царьград

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Daily Mail: Великобритания встревожена подлодкой «Хабаровск» с «Посейдонами»

Daily Mail: Великобритания встревожена подлодкой «Хабаровск» с «Посейдонами»

Британские власти обеспокоены подводной лодкой «Хабаровск», вышедшей в море 17 августа. Субмарина оснащена торпедами «Посейдон», которые, по словам Путина, невозможно перехватить.

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