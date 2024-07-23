ФСБ задержала в Мариуполе двух человек, планировавших поджог мечети в Белгороде

Мариуполь, ДНР, 23 июля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили поджог мечети в Белгороде, сообщили 23 июля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии