Генпрокурор России прибыл в Ереван с рабочим визитом

В пятницу в Армении пройдёт очередное международное мероприятие.Генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал в Ереван для участия в Координационном совете генеральных прокуроров государств-участников СНГ в качестве председателя.
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