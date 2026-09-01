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Аргументы недели

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Бельгия поставила точку: «Дверь закрыта»

Бельгия поставила точку: «Дверь закрыта»

Швеция, Нидерланды, Польша и Испания направили официальное письмо в Еврокомиссию с призывом возобновить техническую проработку планов по конфискации или использованию самих замороженных активов Центробанка РФ (около 200 млрд евро) для помощи бандеровскому режиму.

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