У газовщиков, обвиняемых во взрыве новосибирской многоэтажки, не было лицензии

Один из подсудимых вину не признал В Новосибирске продолжается суд над лже-газовщиками, обвиняемыми во взрыве газа в пятиэтажке на улице Линейной, который произошел 9 февраля 2023 года и унес жизни 15 человек.
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