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Барнаульцев приглашают бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование здоровья

Барнаульцев приглашают бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование здоровья

Можно узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и многое другое В барнаульском поселке Бельмесево в понедельник, 7 сентября, пройдет комплексное профилактическое обследование здоровья.

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