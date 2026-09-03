Барнаульцев приглашают бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование здоровья

Можно узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе и многое другое В барнаульском поселке Бельмесево в понедельник, 7 сентября, пройдет комплексное профилактическое обследование здоровья.
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