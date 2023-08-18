ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ

Наталия Шумакова

Вакцинация российского населения не решит проблему по завозу всякой заразы мигрантами. Срочно и жестко менять миграционную политику. А за массовый завоз "ценных специалистов", их легализацию и вакцинацию спрашивать с работодателей. Если им так нужны ЭТИ работники, пусть несут за НИХ ответственность, оплачивают все расходы, связанные с пребыванием ИХ и их семей в России (проживанием, лечением, обучением, правонарушениями). Они сразу перестанут быть дешевой рабочей силой, а значит выгоднее будет нанимать на работу россиян. Всё, проблема мигрантов отпадет сама собой.