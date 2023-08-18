ФОТО: АНДРЕЙ НИКЕРИЧЕВ / АГН "МОСКВА" В последний месяц лета стали всё чаще появляться сообщения о новых выявленных случаях кори как в Москве, так и в других регионах.
ЗАРАЗА ДЛЯ РУССКИХ, НЕДОРОГО: ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ МИГРАНТОВ СКРЫТА НА КРУПНЕЙШЕМ РЫНКЕ
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Ксюша Кирьязис
И не забываем, товарищи, о биолабораториях на территории стран - активных поставщиков мигрантов. Корь кори рознь...
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12 час.
Наталия Шумакова
Вакцинация российского населения не решит проблему по завозу всякой заразы мигрантами. Срочно и жестко менять миграционную политику. А за массовый завоз "ценных специалистов", их легализацию и вакцинацию спрашивать с работодателей. Если им так нужны ЭТИ работники, пусть несут за НИХ ответственность, оплачивают все расходы, связанные с пребыванием ИХ и их семей в России (проживанием, лечением, обучением, правонарушениями). Они сразу перестанут быть дешевой рабочей силой, а значит выгоднее будет нанимать на работу россиян. Всё, проблема мигрантов отпадет сама собой.
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7 час.
ВС
Валерий Соловьев
Этот рынок даже в пандемию не закрывали, когда все сидели по домам. Вот такое бабло.
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1 час.
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