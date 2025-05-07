Что известно об отражении ночной атаки БПЛА на российские регионы

ВСУ в ночь на среду предприняли масштабную атаку БПЛА на российские регионы. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено девять беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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