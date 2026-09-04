«Связался с бандитами»: раскрыта возможная причина смерти Жени Белоусова

Певец Женя Белоусов скончался в 32 года после перенесенного геморрагического инсульта. Лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта в беседе с News.
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