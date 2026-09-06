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The Eurasia Daily news agency

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Ukrainian women were put on defense in the Kharkiv region

Ukrainian women were put on defense in the Kharkiv region

The command sent Ukrainian women from the border guard service to the defensive lines in the Kharkiv region in order to release male stormtroopers, Russian law enforcement agencies reported.

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