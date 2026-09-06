The command sent Ukrainian women from the border guard service to the defensive lines in the Kharkiv region in order to release male stormtroopers, Russian law enforcement agencies reported.
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