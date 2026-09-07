Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Аналитики автомобильного портала «Дром» подвели итоги летней торговли на вторичном рынке. В июне – августе 2026 года наибольшим спросом у россиян пользовались пять моделей: Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry.