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В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

РИАМО - 13 ноя. Специалисты на основе проведенных работ внесли изменения в проект создания российских истребителей Checkmate, документы уже переданы на завод, начались приготовления к производству образцов, сообщает РИА Новости.

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