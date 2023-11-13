В РФ начали подготовку к производству первых образцов истребителей Checkmate

РИАМО - 13 ноя. Специалисты на основе проведенных работ внесли изменения в проект создания российских истребителей Checkmate, документы уже переданы на завод, начались приготовления к производству образцов, сообщает РИА Новости.
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