Eutelsat обсуждает с ЕС развертывание доптерминалов на Украине для критических миссий

Киев уже использует спутники этого оператора для поддержания связи на правительственном уровне.Спутниковый оператор Франции Eutelsat обсуждает с властями Евросоюза быстрое развёртывание дополнительных терминалов доступа к интернету на Украине.
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