Под Самарой подросток избил 11-летнюю девочку

Подросток избил и истязал 11-летнюю девочку, а его друзья записали происходящее на видео. Следственный комитет начал проверку, и глава СКР потребовал доложить об обстоятельствах, которые удалось установить, сообщила пресс-служба ведомства.
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