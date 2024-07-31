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Под Самарой подросток избил 11-летнюю девочку

Под Самарой подросток избил 11-летнюю девочку

Подросток избил и истязал 11-летнюю девочку, а его друзья записали происходящее на видео. Следственный комитет начал проверку, и глава СКР потребовал доложить об обстоятельствах, которые удалось установить, сообщила пресс-служба ведомства.

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