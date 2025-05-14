Ребята из Марьина стали призерами на олимпиаде по английскому языку

Школьники из школы №1547 отлично выступили на олимпиаде по английскому языку. В Российском университете дружбы народов завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
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