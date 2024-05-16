В НИУ ВШЭ ускорили разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

В рамках проекта «Интеллектуальные методы доставки данных в перспективных сетях 2030» в Центре искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали программу для сбора и обработки данных моделирования трассировки лучей, которая позволяет узнать, как радиоволны распространяются между передатчиком (например, вышкой сотовой связи) и приемником (например, мобильным устройством).