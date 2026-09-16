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7 из 8 последних матчей «Рубина» завершились со счетом 1:1. 5.80 – продление тренда с «Родиной»

«Родина» примет «Рубин» в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. 7 из 8 последних матчей казанского клуба завершились со счетом 1:1 в основное время.

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