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Царьград

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Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Подмосковье

Пять пассажиров пострадали при опрокидывании автобуса в Подмосковье

Автобус с 15 пассажирами перевернулся на 95-м километре автодороги М-4 «Дон».Микроавтобус с 15 пассажирами перевернулся на 95-м километре автодороги М-4 «Дон» в подмосковном Ступине.

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