Попойка со знакомым закончилась для ямальца пятью ножевыми ранениями

На Ямале поход в гости с последующим употреблением спиртного закончился поножовщиной. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 мая 2025 года в ночное время в селе Антипаюта 54-летний подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым.
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