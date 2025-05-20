Попойка со знакомым закончилась для ямальца пятью ножевыми ранениями

На Ямале поход в гости с последующим употреблением спиртного закончился поножовщиной. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 16 мая 2025 года в ночное время в селе Антипаюта 54-летний подозреваемый распивал спиртное со своим знакомым.