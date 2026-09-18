Американец за час собрал 415 бумажных самолетика и установил рекорд Гиннесса

Житель США Дэвид Раш установил новый мировой рекорд, сложив 415 бумажных самолетиков всего за один час, пишет UPI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тренер Билялетдин...
- Зеленский продлил...
- Зеленский продлил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым