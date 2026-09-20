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ТНВ телемарафонында «Гаилә белән сайлыйбыз» конкурсында чираттагы iPhone 17 отучы билгеле

«Гаилә белән сайлыйбыз» фотоконкурсында 27 нче iPhone 17 отучы Гөлназ Шакирова булды. Җиңүчене ТНВ телемарафонының туры эфирында очраклы саннар генераторы ярдәмендә билгеләделәр.

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