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Царьград

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Полицейские из 60 регионов сразились в автомногоборье в Самаре

Полицейские из 60 регионов сразились в автомногоборье в Самаре

В Самаре продолжается чемпионат Министерства внутренних дел России по служебному многоборью. В этот раз сотрудники полиции из 60 регионов страны вышли на трассу, чтобы определить сильнейших в дисциплине «служебное автомногоборье».

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