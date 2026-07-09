Полицейские из 60 регионов сразились в автомногоборье в Самаре

В Самаре продолжается чемпионат Министерства внутренних дел России по служебному многоборью. В этот раз сотрудники полиции из 60 регионов страны вышли на трассу, чтобы определить сильнейших в дисциплине «служебное автомногоборье».
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