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О европейской культуре

О европейской культуре

Надо признать, что Чаадаев  был все-таки прав: европейская культура - по определению выше русской: Вернее, не то что выше.

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Гаражный кооператив ЛАДА
ДАВИТЬ НАДО БЫЛО ТАНКАМИ ИС-2 И ИС-3. ТОПИТЬ В ЛА МАНШЕ.
Сергей
Без всякой евро толерантности.
Элина Морозова
Совсем недавно услышала очень любопытную фразу: "Немцы очень внушаемы. Утром им что то сообщили, вечером они уверены, что это и есть истина." И ведь так и есть. То , что изображено на фото, они делают не по приказу и не из под палки, а с искренним удовольствием и энтузиазмом. Ужас в том, что они ВЕРЯТ, что это единственно правильно. Таким народом легко управлять. Все , что угодно с энтузиазмом воспримут, начиная с голубятни и бесполых родителей.
Сергей
Раньше в Германии были публичные дома с проститутками, а сейчас гей-клубы. Вот она, современная ЕврОПА )))
Элина Морозова
Ну да, куда флюгер с указателем повернет, туда все радостно и устремляются
Василиса Один
Моня, включи телевизор! Глянем, кому еще хуже, чем нам.))

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