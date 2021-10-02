О европейской культуре

Позитив для оптимистовПолитикаО европейской культуре Надо признать, что Чаадаев был все-таки прав: европейская культура - по определению выше русской: Вернее, не то что выше.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГаражный кооператив ЛАДАДАВИТЬ НАДО БЫЛО ТАНКАМИ ИС-2 И ИС-3. ТОПИТЬ В ЛА МАНШЕ.СергейБез всякой евро толерантности.Элина МорозоваСовсем недавно услышала очень любопытную фразу: "Немцы очень внушаемы. Утром им что то сообщили, вечером они уверены, что это и есть истина." И ведь так и есть. То , что изображено на фото, они делают не по приказу и не из под палки, а с искренним удовольствием и энтузиазмом. Ужас в том, что они ВЕРЯТ, что это единственно правильно. Таким народом легко управлять. Все , что угодно с энтузиазмом воспримут, начиная с голубятни и бесполых родителей.СергейРаньше в Германии были публичные дома с проститутками, а сейчас гей-клубы. Вот она, современная ЕврОПА )))Элина МорозоваНу да, куда флюгер с указателем повернет, туда все радостно и устремляютсяВасилиса ОдинМоня, включи телевизор! Глянем, кому еще хуже, чем нам.))Комментировать
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