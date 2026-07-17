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«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Сбежавшие из страны артисты просятся назад. Понять, простить? Людмила Николаева На фото: актриса Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко/ТАСС) Материал комментируют: Вячеслав Тетёкин Елена Драпеко Всё больше артистов, уехавших из России с началом СВО, высказывают желание вернуться.

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Комментарии
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Надежда
Думаю, что мразь ходор просто перестал подкармливать мнимых звезд. Эти иуды необходимы ему внутри России, как &quot;мина замедленного действия&quot;, чтобы в нужный для западных русофобов момент он мог &quot;включить&quot; эти дрожжи. Он уверен, что эти трусливые недоделки смогут поднять народ и вывести на улицы против президента...
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4 н.
Вадим Лебедев
Это, вряд ли - но как вредители, они хороши.
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3 н.
ВВ
Владимир Витковский
... просто НИКОГДА НИКОМУ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ!!!
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3 н.