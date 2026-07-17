«Блудные дети» России: Они думали, что на Западе их примут с объятиями, а оказались у разбитого корыта

Надежда

Думаю, что мразь ходор просто перестал подкармливать мнимых звезд. Эти иуды необходимы ему внутри России, как "мина замедленного действия", чтобы в нужный для западных русофобов момент он мог "включить" эти дрожжи. Он уверен, что эти трусливые недоделки смогут поднять народ и вывести на улицы против президента...