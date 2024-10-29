Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки": Случай в Баренцевом море

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Баренцево море. Октябрь 2024 года. Натовский разведывательный корабль FS Marjata-4 подходит к нашей границе.
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