СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Для черножопых бесхвостых ишаков надо включать  при депортации похоронные марши, как символ погибших надежд и ожидани...Подошли поближе к...
  • Silver Kont
    До черножопых бесхвостых ишаков ничего не доходит, только хорошие 3,14здюли....Подошли поближе к...
  • Надежда
    Дадут, чтобы забрать после первого же похода в магаз...Украинцам дадут п...

Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки": Случай в Баренцевом море

Подошли поближе к кораблю НАТО и включили "Прощание Славянки": Случай в Баренцевом море

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.   Баренцево море. Октябрь 2024 года. Натовский разведывательный корабль FS Marjata-4 подходит к нашей границе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Иринушка
Пусть хоть у нас хорошую музыку послушают. Может дойдет чего.
Ответить
7 час.
Silver Kont
До черножопых бесхвостых ишаков ничего не доходит, только хорошие 3,14здюли....
Ответить
1 час.
Silver Kont
Для черножопых бесхвостых ишаков надо включать  при депортации похоронные марши, как символ погибших надежд и ожиданий...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх