Обнаружена древнейшая сохранившаяся ДНК из зуба диких животных в Африке

Учёные из Дании, Канады, США и ЮАР во главе с Элин Лоренцен из Копенгагенского университета успешно секвенировали древнюю ДНК из зуба горного редунка, найденного в Южной Африке и возраст которого составляет около 50 тысяч лет.
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