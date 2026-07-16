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Регионы России

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Обнаружена древнейшая сохранившаяся ДНК из зуба диких животных в Африке

Обнаружена древнейшая сохранившаяся ДНК из зуба диких животных в Африке

Учёные из Дании, Канады, США и ЮАР во главе с Элин Лоренцен из Копенгагенского университета успешно секвенировали древнюю ДНК из зуба горного редунка, найденного в Южной Африке и возраст которого составляет около 50 тысяч лет.

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