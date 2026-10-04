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Gold futures chart trade idea for the coming week 04/10/26

Gold futures chart trade idea for the coming week 04/10/26 Micro Gold Futures COMEX_MINI_DL:MGC1! F0rexBorex GOLD FUTURES (COMEX Micro Gold MGC1!) - WEEKLY SELL SETUP ANALYSIS Week of Mon 5 Oct - Fri 9 Oct 2026 | Prepared Sun 4 Oct 2026, 13:52 UTC Last price 4,171.

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