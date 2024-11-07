Депутат Лантратова: изображения о вреде курения нужно размещать на вейпах

На вейпах могут появиться устрашающие изображения о вреде курения, как на сигаретах. Такую инициативу озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), пишет ТАСС.
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