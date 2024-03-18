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Сегодня плановые отключения электричества коснутся только правобережья и центра Астрахани

Сегодня плановые отключения электричества коснутся только правобережья и центра Астрахани

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 18 марта, плановые отключения электричества коснутся 17 улиц Трусовского района Астрахани: Самое короткое отключение продлится 7 часов, самое длительное - 9 часов.

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