Певица Намжилын Норовбанзад на 1000 тугриках

В начале декабря 2024 года Банк Монголии в серии «Звезды искусства и спорта» представил коллекционную монету достоинством 1000 тугриков, посвященную народной артистке страны, исполнительнице традиционных протяжных песен (уртын дуу) Намжилын Норовбанзад.
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