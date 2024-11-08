Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Долгое время считалось, что главный ресурс, за которым охотятся современные женщины – это деньги.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Выпендриться перед мужиками
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14 час.
Ирина Данилова
Точно подмечено в этой статье! Время - это самый ценный ресурс. Ни одной дополнительной секунды жизни не купить ни за какие деньги. И я знаю, куда мне необходимо применить моё время. Ой, и почему-то времени мне перестало хватать🤔
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12 час.
Виктор Белогорцев
они экономят своё время на сайте знакомств
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6 час.

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