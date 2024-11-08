Главный ресурс, за которым охотятся женщины

Ирина Данилова

Точно подмечено в этой статье! Время - это самый ценный ресурс. Ни одной дополнительной секунды жизни не купить ни за какие деньги. И я знаю, куда мне необходимо применить моё время. Ой, и почему-то времени мне перестало хватать🤔