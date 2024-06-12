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Duster на стероидах. Первые живые фото кроссовера Dacia Bigster 2026

Duster на стероидах. Первые живые фото кроссовера Dacia Bigster 2026

Предсерийный кроссовер Dacia Bigster впервые засняли вживую на дорогах общего пользования. И хотя автомобиль закамуфлирован, фамильные черты не скрыть: серийный Bigster будет одновременно похож и на одноименный концепт 2021 года, и на Dacia Duster третьего поколения, представленный в ноябре прошлого года.

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