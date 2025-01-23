Как быстро скинуть несколько десятков килограмм: врач советует, что пить, и какие продукты употреблять для разгона метаболизма Ольга БезродняяВрач Екатерина Ладыгина поделилась информацией о вкусных продуктах, которые могут помочь ускорить процесс похудения.