Нетаньяху приехал за поддержкой, но Трамп больше не играет по его сценарию

Встречи Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа годами проходили по хорошо знакомому сценарию.Красная дорожка, крепкое рукопожатие, улыбки перед камерами и обязательные заявления о нерушимом союзе между Соединенными Штатами и Израилем.