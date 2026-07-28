Нетаньяху приехал за поддержкой, но Трамп больше не играет по его сценарию

Встречи Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа годами проходили по хорошо знакомому сценарию.Красная дорожка, крепкое рукопожатие, улыбки перед камерами и обязательные заявления о нерушимом союзе между Соединенными Штатами и Израилем.
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