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Нетаньяху приехал за поддержкой, но Трамп больше не играет по его сценарию

Нетаньяху приехал за поддержкой, но Трамп больше не играет по его сценарию

Встречи Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа годами проходили по хорошо знакомому сценарию.Красная дорожка, крепкое рукопожатие, улыбки перед камерами и обязательные заявления о нерушимом союзе между Соединенными Штатами и Израилем.

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