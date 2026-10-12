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Гражданина Литвы оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

Гражданина Литвы оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

Суд в Польше приговорил к штрафу гражданина Литвы за нацистское приветствие на территории мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

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