Гражданина Литвы оштрафовали за нацистское приветствие в Освенциме

Суд в Польше приговорил к штрафу гражданина Литвы за нацистское приветствие на территории мемориального комплекса Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.
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всех этих тварей собрать в кучу и посадить в один из бараков.пусть хотя бы месяц поживут жизнью узников